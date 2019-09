Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci Anche il terzo figlio è maschio | l' annuncio

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci aspettano il terzo maschietto : “Il quarto sarà femmina” : Con una serie di scatti su Instagram, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci annunciano il sesso del terzo bebè in arrivo: "È un altro maschietto !". Dopo Nathan Leone, 3 anni, e Leonardo Liam, 1, arriva il terzo fiocco azzurro. La Brunacci scherza su Instagram: "Per tutti quelli che volevano la femminuccia, dovete aspettare il quarto !".Continua a leggere

Mariano Di Vaio - l’annuncio : “Benedetto” - nuovo traguardo per il fashion blogger : Dolce & Gabbana, il profumo ha il nuovo volto di Mariano Di Vaio Mariano Di Vaio ha ufficializzato la sua collaborazione con Dolce & Gabbana e presterà il suo volto per il noto profumo dei due famosissimi stilisti. Si tratta di un colpaccio per il fashion blogger e modello che potrà quindi aggiungere quest’importante traguardo a […] L'articolo Mariano Di Vaio, l’annuncio: “Benedetto”, nuovo traguardo per ...