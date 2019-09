La Prova del Cuoco ritorna lunedì 9 settembre | Claudio Lippi affiancherà la Isoardi

Il nuovo Governo alla Prova del nove : al Senato si va alla conta : Occhi puntati su 8 Senatori, dei quali tre dell'Svp e due Senatori a vita, le cui scelte avranno un peso per assicurare la...

Brexit - la Camera dei Lord apProva legge per il rinvio dell’uscita senza accordo : Il governo, intanto, intende riproporre una mozione in favore del voto politico anticipato a metà ottobre

Brexit - Camera dei Lord apProva legge contro l’uscita senza accordo : manca solo la firma della regina : Dopo il voto favorevole alla Camera dei Comuni, anche i Lord hanno approvato la legge contro l’uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’Unione europea promossa dalle opposizioni e da un gruppo di Tory dissidenti con l’obiettivo di imporre al governo di Boris Johnson la richiesta di un rinvio della Brexit, prevista per il 31 ottobre, in caso di mancato accordo entro il 19 dello stesso mese. Una legge che alla Camera Alta ...

La denuncia dell’inquilino è sufficiente per Provare l’affitto in nero : Per dimostrare l'esistenza di un contratto di affitto solamente verbale, e quindi in nero, è sufficiente la dichiarazione dell'inquilino. A stabilirlo sono i giudici di Milano che hanno dato ragione all'Agenzia delle Entrate: quest'ultima aveva chiesto al proprietario i soldi derivanti dalla tassazione del canone di locazione sulla base di una semplice denuncia.Continua a leggere

Romano Prodi - la Prova del complotto : "Questo governo piace all'Europa" : Considerato il grande burattinaio del governo giallorosso, Prodi esce allo scoperto sul governo che piace all'Europa e all'altra finanza. Mortadella esulta. "È nato un governo che, finalmente, avrà rapporti seri con l'Europa e io spero che avremo un peso migliore e più forte di quello che abbiamo av

I clienti Topo e il perché non funziona far pagare la Prova delle scarpe senza acquisto : Un recente libro di Confcommercio, Il negozio nell’era di internet, lo chiama cliente Topo dall’inglese Try Offline, Purchase Online cioè provi in negozio, offline, e poi compri on line. È quello che ha denunciato, non per primo, un negoziante del modenese, scegliendo una tattica anti-commercio online. «prova scarpe 10 euro» ha scritto su un cartello, chiaramente per cercare di evitare che la gente entri nel suo negozio provi la merce e poi la ...

Sex toys - una serata in incognito a Provare i nuovi strumenti del piacere : ecco chi abbiamo incontrato : L’esperta di design è interessata al diamante vibrante, un oggetto dorato piramidale. Vive a Dubai, è in partenza. Chissà se in aeroporto confischeranno il suo portafortuna segreto. Negli Emirati Arabi gli oggetti di piacere femminile sono vietati. Accanto a lei c’è la biologa, sulla cinquantina, sposata. E’ rimasta colpita dalla cipria aromatizzata baciabile. Una polvere setosa che rende la pelle luminosa e profumata. La neo mamma più giovane e ...

Gli iscritti del M5S hanno apProvato l’accordo con il PD : Con il 79% dei voti a favore hanno confermato l’accordo per il nuovo governo sulla piattaforma Rousseau

La Prova del Cuoco - la prima puntata della nuova stagione su Rai Uno dal 9 settembre : Si riaccendono i fornelli de "La Prova del Cuoco". L'ormai storico programma di cucina di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi quest'anno andrà in onda a partire da lunedì 10 settembre. Tra le principali novità di questa edizione c'è una rubrica dedicata all'alimentazione di cani, gatti e altri animali domestici. A tale proposito, a fare compagnia in studio alla presentatrice piemontese ci sarà il suo cagnolino Zenit, un simpatico barboncino toy di ...

Audi Q8 - la Prova del SUV coupé extra-large : L'Audi Q8 è nata per mettere insieme l’eleganza di una coupé a cinque porte e la versatilità di un grande SUV. Ecco la nostra prova. I suoi punti di forza sono quelli che ci si aspetta da un'auto di questa categoria con i Quattro anelli sul cofano: un abitacolo generosamente dimensionato, tanta tecnologia a bordo, prestazioni e sistemi di assistenza alla guida di alto livello. Inoltre, grazie all'altezza da ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - tutto come da pronostico. Ora la Serbia per Provare la sorpresa in vista della seconda fase : seconda partita e seconda vittoria per l’Italia, che in questi Mondiali, tra Filippine e Angola, ha messo insieme un attivo nella differenza canestri di +77 (i 46 punti rifilati ai Gilas e i 31 con cui sono stati sconfitti gli uomini di coach Willy Voigt). Con la qualificazione alla seconda fase in tasca, rimane soltanto il match con la Serbia da affrontare per gli uomini di Meo Sacchetti. La selezione balcanica, forse non soltanto seconda ...

Lucano ci riProva : chiesta nuova revoca dell'"esilio" : Pietro Bellantoni I legali dell'ex sindaco hanno presentato una nuova istanza. Nelle scorse settimane l'appello a Mattarella per permettergli di rivedere il padre malato Mimmo Lucano ci riprova. L'ex sindaco di Riace, attualmente a processo per presunti illeciti nella gestione dei migranti, ha presentato una nuova istanza per la revoca del suo divieto di dimora nella cittadina della Locride. Lucano, dopo essere stato agli arresti ...

Charlie Day alla Prova delle scottanti domande di Google : Se avete visto almeno una volta la commedia Come ammazzare il capo…e vivere felici, ricorderete l’attore Charlie Day; diversamente potreste facilmente recuperare guardando il recentissimo Hotel Artemis, che lo vede nel cast. In questa puntata di Autocomplete Interview, il format di Wired che mette le celebrità di fronte alle curiosità sul loro conto più cercate su Google, l’attore e sceneggiatore risponde alle domande di ...