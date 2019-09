Franco Maresco snobba Venezia 76 | annullata la conferenza stampa del suo film in concorso

Fonte : spettacoloitaliano

(Di venerdì 6 settembre 2019) La mafia non è più quella di una volta, nessunaper il terzoitaliano in76 Scelta a dir poco discutibile quella di, regista del“La mafia non è più quella di una volta”. Per lo stupore di tutti i giornalisti accreditati, il terzoitaliano in76 non è stato nemmeno presentato. Uno smacco verso la selezione ufficiale di Barbera e verso il cinema italiano presente a. Questa mattina l’opera dinon è apparsa nel consueto cartellone con gli appuntamenti della giornata pubblicato dalla Biennale. Il regista palermitano non è nuovo a ...

FQMagazineit : Mostra del Cinema di Venezia, l’ultima provocazione di Franco Maresco è La mafia non è più quella di una volta - gniola : Franco Maresco è davvero l'unico che usa il bello per esaltare il brutto, usa l'umorismo per esaltare l'amarezza e… - AlbertoFuschi : Mancanza di rispetto verso il cinema italiano presente a #Venezia76 #FrancoMaresco #Lamafianonèpiùquelladiunavolta -