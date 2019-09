Fisco, Mef: entrate primi 7 mesi +0,5%

Lefiscali neidell'anno ammontano a 250.143 milioni di euro, in aumento di 1.181 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (+0,5%). Lo rileva il Mef precisando che pesa ancora il dato negativo di febbraio (-2,3%). Lederivanti dall'attività di accertamento e controllo registrano un incremento del 16%. Aumenta il gettito Iva (+3,1%), cha ha trainato gli incassi delle imposte indirette (+1,5%). In calo le imposte dirette (-0,4%). Leda giochi in crescita del 6,7%.(Di venerdì 6 settembre 2019)