Elezioni in Umbria | Salvini ufficializza la candidatura di Donetalla Tesei | “Farà bene”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2019) "La senatriceha fatto bene il sindaco, potrà fare ancor meglio la presidente di questa splendida Regione", così il leader della Lega Matteoa proposito di Donatella, candidata per il centrodestra in corsa per leregionali in, che si terranno il prossimo 27 ottobre.

