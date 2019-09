Carabiniere suicida in caserma nel foggiano

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) Un militare in servizio nella stazione dei carabinieri di Bovino si e'to questo pomeriggio mentre si trovava in. A quanto si apprende l'uomo, 39enne, vicebrigadiere si e' sparato con un colpo alla testa con la pistola d'ordinanza. Il militare, celibe, non ha lasciato bigliettini per spiegare il perche' del suo gesto. Cosi' come i suoi colleghi di lavoro non avevano percepito alcun tipo di malessere psicologico. A Bovino e' appena arrivato il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Marco Aquilio. Finora, emergono pochissimi dettagli in merito al suicidio del vicebrigadiere in servizio nellacarabinieri di Bovino. L'uomo di origini campane, si e' sparato un colpo di pistola alla testa con l'arma di ordinanza all'interno dell'ufficio. Sulla vicenda vige il massimo riserbo. La zona dellae' stata cinturata, per impedire a chiunque di ...

