Barbara D’Urso decide di raccontare cosa le è capitato | davvero un bruttissimo incidente

Barbara D’Urso - incidente per la conduttrice : “Una lastra di cristallo mi è entrata nel viso - ho perso sensibilità al braccio e alla mano” : “Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità. Vi ho nascosto una cosa da un po’ di giorni”, esordisce così Barbara D’Urso in un video su Instagram in cui si mostra con un vistoso collare sanitario al collo e racconta il brutto incidente che le è capitato.”Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa e che volevo evitare che si sapesse. Però ...

Bianca Berlinguer : «Barbara D’Urso a Cartabianca? Spero che prima o poi si possa fare» : Bianca Berlinguer, Io e Te Barbara D’Urso ospite a CartaBianca: la Berlinguer ci spera ancora. Ospite ad Io e Te, il programma pomeridiano di Rai1, Bianca Berlinguer ha ribadito che avrebbe piacere ad ospitare la popolare conduttrice Mediaset nel proprio talk show politico. Proprio là dove Barbara fu invitata un anno fa, salvo poi dover rinunciare all’appuntamento per un repentino niet dai piani alti di Viale Mazzini. Interrogata dal ...

Pomeriggio Cinque - il promo con Barbara D’Urso nel nuovo studio – Video : Barbara D'Urso Per il ritorno di Pomeriggio Cinque – fissato il prossimo 9 settembre su Canale 5 – Barbara D’Urso è già al lavoro, in tutti i sensi. Nel promo del programma la conduttrice si trova nel nuovo studio, pronta – con tanto di casco da cantiere tra le mani – ad aiutare i tecnici nella messa a punto degli ultimi dettagli della nuova scenografia. “Guardate che meraviglia! La prima novità di ...

Mara Venier replica a Barbara D’Urso : frecciata prima di Domenica In? : Barbara D’Urso mostra il nuovo studio: Mara Venier rilancia con quello di Domenica In Da lunedì 9 settembre tornerà in onda “col cuore”: Barbara D’Urso sarà ancora una volta la padrona di casa di Pomeriggio 5. Il rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione di grande successo riprenderà con un nuovo volto. Come mostrato dallo spot pubblicitario, è stata aggiornata la scenografia di Pomeriggio 5 in seguito allo ...

Barbara D’Urso mamma a 62 anni? La confessione della conduttrice spiazza : Barbara D’Urso sta per tornare in tv con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Questi sono per lei gli ultimi giorni di relax estivo prima di ritornare in televisione. Ha ancora del tempo libero, cosa per lei rarissima. Proprio in uno di questi momenti liberi ha deciso di rispondere, per la prima volta in assoluto, alle domande fatte dai follower su Instagram. La D’Urso ha confessato un dettaglio, finora ignoto, riguardo la sua vita privata. ...

Live Non è la D’Urso : Barbara fa un chiarimento sugli ascolti : Barbara D’Urso svela perchè Live Non è la D’Urso ha fatto ottimi ascolti Dopo la pausa estiva, Barbara D’Urso si sta preparando per tornare in televisione pronta a rimboccarsi le maniche per ripetere un’altra stagione di grandi successi. Lady Cologno tornerà ad essere onnipresente su Canale 5 per sei giorni alla settimana su sette: dal quotidiano Pomeriggio 5 all’appuntamento settimanale Domenica Live e Live Non è ...