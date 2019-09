Barbara D' Urso col collare cervicale su IG | ' Brutto incidente | ma lunedì sono in diretta'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Disavventura perD'prima del ritorno in Tv: come ha annunciato lei stessa su Instagram ieri, giovedì 5 settembre, pochi giorni fa è incappata in unche le ha causato più di qualche problema. La napoletana ha informato i fan della paura che ha provato quando una lastra di cristallo le è caduta tra la testa e il collo (costringendola ad indossare un), facendole anche perdere per un po' la sensibilità di un braccio. La conduttrice, comunque, ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute ed ha confermato cheprossimo sarà regolarmente in onda. La D'allarma i fan: 'Scivolata in maniera pericolosa' Il sito di "Trash italiano" è stato il primo a rendere pubblico l'nel quale è incappataD'a meno di una settimana dal ritorno su Canale 5 di tutti i suoi programmi. Proprio in seguito alla notizia che ha ...

fsnews_it : Sono molto contenta di fare questa intervista per #LaFreccia perché vivo in #treno. Parola di Barbara d'Urso, cover… - TutteLeNotizie : Barbara D’Urso, incidente per la conduttrice: “Una lastra di cristallo mi è entrata nel… - Noovyis : (Barbara D’Urso, incidente per la conduttrice: “Una lastra di cristallo mi è entrata nel viso, ho perso sensibilità… -