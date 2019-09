Auto piomba sulla folla a Berlino | 4 morti fra cui un neonato Escluso atto terroristico

Choc a Napoli : l' Auto piomba sul marciapiede - coppia di anziane finisce in ospedale : Sono vive per miracolo due anziane travolte da un auto a piazza Nazionale. L'incidente avvenuto di fronte a un bar intorno alle 21 di ieri sera, ha coinvolto le signore di 84 e 86 che avevano...

Sud - piomba l'incubo recessione : «Adesso fermate l'Autonomia» : Riecco il divario, ammesso che fosse mai andato via anche nella breve stagione della ripresina. Arretra e di brutto il Mezzogiorno e le previsioni per l'anno in corso e il 2020 appaiono a...