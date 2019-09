Mario Venuti e Urban Fabula in concerto a Modica

Ciao Cuore di Mario Venuti è il battito in levare delle vacuità (video e testo) : Ciao Cuore di Mario Venuti è la hit che dimostra che la musica può tutto. Non per il ritmo in levare - quello che ha fatto grande il reggae - e non per il coloratissimo video animato di Roberto Biadi, ma per quel messaggio pieno di tristezza e risentimento che Mario Venuti traduce in una canzone dall'andamento allegro e spensierato. Non è il primo caso chiaramente, perché anche nella briosa Kill All The White Men dei NoFx le chitarre in ...