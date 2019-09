L' oroscopo di domani 6 settembre | Scorpione ottimista | Leone testardo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'di venerdì perlustra lo zodiaco a caccia di novità fortunate. Le previsioni astrali segno per segno puntano così un riflettore sul transito di Luna in Sagittario che incrocia una congiunzione con Giove fortunato. L'espansività si miscela all'emotività e un Giove estroverso smussa gli angoli di un astro d'argento introverso e sensibile. La loro unione sarà piacevole e potenzierà la sfera sentimentale non solo di Sagittario, ma anche di Bilancia, Capricorno, Ariete e. Di seguito le premonizioni stellari di tutti i simboli zodiacali. Nuove opportunità nell'di venerdì Ariete: molto sicuri delle vostre capacità, questo stato d'animo positivo vi farà mettere in gioco con coraggio sia in amore che in campo professionale con successo. Toro: è un bel periodo per l'amore. Venere e Sole splendono dalla casa astrologica sesta, promettendo benessere e tanta serenità, ...

