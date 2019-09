L' italia vince a Yerevan | 3-1 in Armenia e pass per Euro2020 vicino

Mancini italia non al top - in Armenia per vincere con altre qualità : Mancini Italia non al top, in Armenia per vincere con altre qualità. La qualificazione e' sempre stato il nostro obiettivo fin dall'inizio

Basket in carrozzina - Europei 2019 : italia vincente sulla Svizzera - venerdì i quarti di finale : Si conclude con la terza vittoria in cinque incontri il cammino dell’Italia nella fase a gironi degli Europei di Basket in carrozzina 2019. Gli azzurri hanno superato la Svizzera con il punteggio di 53-44, apprestandosi ad affrontare ai quarti di finale una tra Spagna e Turchia, che devono ancora completare il loro scontro diretto. In una partita contrassegnata dalla gran fatica a realizzare da entrambe le parti, la nostra Nazionale trova ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - l’italia cede con onore alla Serbia. Il Venezuela elimina la Cina! L’Argentina batte la Russia - la Spagna vince soffrendo con l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 16.37 Finisce qui la nostra DIRETTA di giornata dei Mondiali di Basket, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 16.34 Russia-ARGENTINA 61-69: con una schiacciata su assist di Campazzo Garino mette il punto esclamativo sul match, Argentina al primo posto del gruppo B! 16.33 Russia-ARGENTINA 61-67: ancora ...

Basket - Mondiali 2019 : italia a contatto per tre quarti - poi la Serbia scappa e vince 77-92. Azzurri secondi nel girone - ora Spagna e Porto Rico : Il big match del girone D finisce come pronosticato da molti, con la vittoria della Serbia per 77-92, ma l’Italia non sfigura di fronte alla formazione più seriamente candidata a rivaleggiare con gli Stati Uniti per la vittoria dei Mondiali di Cina 2019. Gli Azzurri di Meo Sacchetti restano dentro la partita per tre quarti abbondanti, prima di cedere di fronte alla chiara forza del gruppo di Sasha Djordjevic, guidato dai 31 punti di un ...

Sebastian Vettel F1 - GP italia : “La mia ambizione? Vincere con la Ferrari - è una pista unica al mondo” : La Ferrari si sta preparando ai festeggiamenti per i 90 anni che andranno in scena domani in Piazza Duomo a Milano ma questa è anche la settimana che conduce all’attesissimo GP d’Italia, in programma domenica 8 settembre sul circuito di Monza. Il Cavallino Rampante, capace di rompere il digiuno di successi stagionali grazie alla magia di Charles Leclerc a Spa, spera di poter festeggiare sul circuito brianzola e di regalare una nuova ...

Sportitalia vince la battaglia degli ascolti alla chiusura del CalcioMercato : Sportitalia si è aggiudicata la battaglia degli ascolti dell’ultimo giorno di CalcioMercato, terminato con la chiusura della porta dell’Hotel Sheraton di Milano alle ore 22. L’ultima, appassionante, giornata della sessione estiva del mercato è stata seguita su Sportitalia (disponibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 DTT) da 2.785.981 italiani. Un dato in netta crescita, che ha reso Sportitalia la tv ...

LIVE Georgia-italia calcio femminile - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : azzurre - serve una vittoria convincente. Formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 13:20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, match delle Qualificazioni agli Europei 2019 di calcio femminile. Il programma di Georgia-Italia – La presentazione di Georgia-Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, secondo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio ...

LIVE Georgia-italia calcio femminile - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : azzurre - serve una vittoria convincente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Georgia-Italia – La presentazione di Georgia-Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, secondo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile. Le azzurre, dopo aver vinto soffrendo contro Israele a Tel Aviv, hanno bisogno di un successo convincente e con gol a Tbilisi per rafforzare la propria posizione nella graduatoria del ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : il Messico vince la staffetta femminile - l’italia non conclude la prova ed è ultima : Inizia nel peggiore dei modi per l’Italia il Mondiale 2019 di Pentathlon moderno di Budapest (Ungheria). Nella giornata odierna si è partiti con la staffetta femminile alla quale partecipava la coppia composta da Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre rappresentanti non hanno concluso la loro prova, chiudendo in 13esima ed ultima posizione. La medaglia d’oro è andata al Messico con Mariana Arceo e ...

Nazionale italiana - convocato Vincenzo Grifo : da valutare Cristante : Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha la febbre, e non è ancora arrivato nel ritiro di Bologna dove gli Azzurri di Mancini stanno preparando le prossime due trasferte delle qualificazioni di Euro 2020. La sua situazione è in fase di valutazione. Nelle ultime ore è stato convocato Vincenzo Grifo dell’Hoffenheim, atteso in serata. E’ atteso anche Danilo D’Ambrosio, convocato in sostituzione dell’infortunato ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - l’italia vince con l’Angola 92-61. L’Argentina batte la Nigeria con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 12.31 Si chiude momentaneamente qui la nostra DIRETTA, appuntamento alle 13.30 quando comincerà Serbia-Filippine, partita riguardante il girone dell’Italia! 12.29 Nigeria-ARGENTINA 81-94: seconda vittoria nel girone per i sudamericani, tra loro 23 punti e 10 rimbalzi di Scola, 17 punti di Garino, 14 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - l’italia vince con l’Angola 92-61. Argentina in difficoltà con la Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 11.22 Nigeria-Argentina 43-43: Okogie con i suoi 10 punti porta i suoi in parità alla pausa lunga. 11.19 TUNISIA-IRAN 44-35: termina così il secondo quarto del match. 11.16 ITALIA-ANGOLA 92-61: gli azzurri vincono senza troppe difficoltà. Miglior marcatore del match Belinelli con 17 ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Tutto facile per Serbia - Polonia - Olanda e italia - la Russia soffre ma passa - Turchia vince al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SLOVACCHIA DALLE 18.00 Grazie per aver vissuto insieme a noi le emozioni di questa lunga giornata dedicata agli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. Buon proseguimento di serata. 21:57: Le squadre qualificate ai quarti di finale degli Europei di Volley femminile 2019 sono: Italia, Russia, Olanda, Serbia, Germania, Turchia, Bulgaria e ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : sfuma la medaglia per il quattro senza - italia quarta. Vince la Polonia : Non arriva la medaglia per il quattro senza maschile ai Mondiali 2019 di Canottaggio che si stanno disputando a Linz (Austria). Si poteva sperare in un podio da parte di Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo ma purtroppo la nostra Nazionale si è dovuta accontentare del quarto posto al termine di una prova estremamente combattuta e tirata. Gli azzurri sono partiti molto forte in una delle gare più prestigiose e ...