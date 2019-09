Golden power sul 5G Il segnale del governo a cinesi e operatori tlc

Finisce il balletto del Golden power : bene : Nella disputa sino-americana per la supremazia tecnologica nelle reti di telecomunicazione di quinta generazione (5G) il governo gialloverde si era comportato in modo ambiguo. Il M5s sembrava disposto a lasciare passare le forniture e gli investimenti cinesi in Italia dopo la firma del memorandum su

Rete 5G - il governo Conte 2 esercita il Golden power su 4 operazioni : coinvolte Tim - Linkem - Vodafone - Fastweb : Il governo ha deciso esercitare il golden power su quattro operazioni legate alla tecnologia 5G. Sotto osservazione del nuovo esecutivo – che ha deliberato l’uso dei poteri speciali su proposta del ministro Stefano Patuanelli – ci sono Tim, Linkem, Vodafone e Fastweb. Quest’ultima era già finita nel mirino a giugno per un accordo con Samsung. relativo al progetto pilota della Rete 5G Fixed Wireless Access a Bolzano e ...

Che fine ha fatto il Golden power? : Succedono cose strane, in questo tramonto infinito che sembra calare sul governo gialloverde. Per esempio che si diano priorità a questioni che priorità non hanno. Al contrario, decreti legge – quindi con carattere di necessità e urgenza firmati dal presidente della Repubblica Mattarella – vengono c

La giravolta del governo sul Golden power : Sul decreto legge che introduce il golden power per le infrastrutture di telecomunicazione, incluse quelle 5G, il governo gialloverde ha cambiato idea in una settimana. Il testo del provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 luglio e ieri, durante la prima seduta in Sen

5G in Italia : rafforzate le norme del Golden Power : Si era parlato con forza del Golden Power in merito alla querelle Huawei vs Usa e alle pressioni del Presidente Donald Trump in Europa e in Italia per abbandonare le infrastrutture del colosso cinese. Lo scorso febbraio raccontammo a proposito dell'interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo (prima firma Massimiliano Capitanio) per richiedere al

Rafforzato lo scudo intorno al 5G in Italia con le nuove norme del CdM sul Golden Power : Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 11 Luglio 2019 per deliberare una serie di provvedimenti su tematiche diverse. I lavori dell'assise hanno portato all'approvazione di alcune modifiche al ...

Golden power : Conte - da Cdm ok a dl che ottimizza verifiche governo : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Cdm ha approvato un decreto sul Golden power. E quanto conferma il premier Giuseppe Conte, in un passaggio di un lungo post su Facebook in cui fa il punto sulla mattinata di lavoro, dal vertice sulle autonomie al Cdm. Nel corso del Cdm “abbiamo approvato, tra le altre cose, un decreto-legge che delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al governo in caso di autorizzazioni di atti e ...

