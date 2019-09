Di Maio ministro degli Esteri | primo messaggio agli ambasciatori | Africa

Vittorio Feltri attacca Luigi Di Maio : "Un ministro degli Esteri da scompisciarsi - come me ne sbarazzerei" : Nel giorno del giuramento del governo M5s-Pd al Quirinale, Vittorio Feltri dice la sua in un intervento a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. La bocciatura per il nascente esecutivo è totale: "Non ha un programma, non lo ho visto. Temo la tassa sulla prima casa, temo la p

Luigi Di Maio ministro degli Esteri. Per carità - le lacune si colmano : ma era necessario? : Il ministero degli Esteri riesce difficile all’avvocato Giuseppe Conte, presidente del Consiglio confermato. Nel suo primo governo, aveva scelto – o glielo aveva scelto il presidente Mattarella? – una persona qualificata, competente, garbata e con consuetudini e frequentazioni internazionali, specie europee, Enzo Moavero Milanesi, che era però un politico peso mosca. E, così, Moavero s’è visto poco e sentito meno, mentre il lavoro da ministro ...

Di Maio è il nuovo ministro degli Esteri - ma l'inglese non è certo il suo forte : Il capo politico del Movimento 5 stelle lascia il doppio incarico di ministro del lavoro e dello sviluppo economico e...

Governo - diretta : Conte al Quirinale scioglie la riserva. Di Maio ministro degli Esteri - Gualtieri all'Economia : Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo. C'è ora attesa per...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : perché Luigi Di Maio ministro sarebbe un problema per il capo dello Stato : I tempi della salita al Colle di Giuseppe Conte si sono allungati: Sergio Mattarella, intorno alle 14.30, era ancora in attesa di ricevere la lista dei ministri che comporranno la nuova squadra di governo giallorossa. Motivo di questo ritardo - a quanto riporta Il Giornale - ci sarebbero due questio

Vittorio Feltri - lo sfottò a Luigi Di Maio : "Perché mi rallegra vederlo ministro degli Esteri" : "Mi rallegro sapendo che Luigi Di Maio sarà ministro degli Esteri", ironizza Vittorio Feltri in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Un "ruolo", scrive il direttore di Libero, "che richiede la conoscenza dell'inglese, cioè una lingua priva del congiuntivo ignoto anche a Gigino". E conclude: "

Di Maio ministro degli Esteri - Il Giornale svela attacco di Renzi : 'Sa male l'inglese' : Stare insieme senza piacersi. Potrebbe essere questa la base del rapporto destinato ad instaurarsi tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Dem e grillini sono pronti a formare un esecutivo che, sotto l'egida di Conte, sarà chiamato ad affrontare una fase cruciale per il Paese destinata a partorire la nuova legge di bilancio e, soprattutto, a disinnescare le clausole di salvaguardia che, se messe in azione, porterebbero ad un aumento ...

Governo M5S-Pd : Di Maio ministro degli esteri e Lamorgese al’interno? : Governo M5S-Pd: Di Maio ministro degli esteri e Lamorgese al’interno? Dopo la fumata bianca dei militanti del M5S, si può dare per chiuso l’accordo di Governo. Oggi Giuseppe Conte scioglierà ufficialmente la riserva e presenterà, a Sergio Mattarella, la lista della squadra dei ministri. Il centrosinistra potrebbe avere fino a otto dicasteri: uno di questi andrebbe a Liberi e Uguali, che sembra essere riuscito ad entrare ...

Matteo Salvini attacca Luigi Di Maio : "Farà il ministro di Maria Elena Boschi" : "È un governo che non dura, il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese, ma non per anni". Matteo Salvini, ospite ad Agorà Estate su Rai 3, attacca il nuovo esecutivo giallo-rosso e l'ex alleato Luigi Di Maio e si dice convinto che quando si tornerà alle urne la Lega stravincerà:

Matteo Renzi subito contro Luigi Di Maio : "Un ministro che sa l'inglese come l'italiano - male" : E che inciucio sia, ratificato dalla piattaforma Rousseau. Nasce il governo di Pd e M5s, a breve il giuramento e la squadra dei ministri, i cui nomi però sono nel frattempo già trapelati (pochi dubbi relativi a poche caselle). Squadra di ministri che si preannuncia debole, soprattutto da parte dei d

Governo Conte 2 - Di Maio : “Se ho chiesto a Di Battista di fare il ministro o si è proposto? Non farò nomi - neanche il mio” : “Se ho chiesto ad Alessandro Di Battista di fare il ministro o si è proposto lui? Non farò un nome, neanche il mio. Buon ‘totoministri’ “. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa alla Camera dopo il voto degli iscritti M5s su Rousseau che ha dato il via libera al Governo Conte 2, dribblando la domanda se l’ex deputato pentastellato farà parte o meno della prossima squadra di Governo. ...

Governo - Renzi : “Al Viminale un ministro professionista della sicurezza. Non Di Maio - sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini” : Luigi Di Maio al Viminale “sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini”. Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, dice la sua sulla composizione del nuovo Governo M5s-Pd. E spiega di non ritenere che il capo politico del movimento 5Stelle possa essere l’uomo giusto per il ministero dell’Interno. “Decideranno lui, Zingaretti e Conte”, ma per l’ex premier il suo ruolo sarà “certo non al Viminale, dove ...

Matteo Salvini sfotte Luigi Di Maio : "Tu ministro dell'Interno? Vai - fai - ti darò suggerimenti" : "Leggevo che Luigi Di Maio si sarebbe impuntato perché vuole fare il ministro dell'Interno. Vai, fai, se mi chiederai consiglio, ti darò suggerimenti", lo sfotte Matteo Salvini in una diretta sulla sua pagina Facebook. E affonda: "Avere sulle spalle la dignità degli italiani è difficile ma è cosa pi