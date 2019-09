Dalle piante carnivore nuovi materiali per i robot soffici

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 5 settembre 2019) Lediventano fonte di ispirazione per una nuova generazione diartificialiproprieta' inedite: capaci di cambiare forma imitando il meccanismo con cui le foglie intrappolano le prede, potrebbero essere applicati nello sviluppo dei. A indicarlo e' uno studio multidisciplinare pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) dai ricercatori del Centro della Complessita' e i Biosistemi dell'Universita' degli Studi di Milano.Affascinati dagli scritti di Charles Darwin sulleinsettivore, i ricercatori hanno deciso di studiare in dettaglio come la foglia della pianta Drosera capensis e' in grado di piegarsi quando viene stimolata, per esempio con una goccia di latte. L'approccio e' stato interdisciplinare e ha combinato studi di biofisica con la microscopia di struttura della foglia, l'analisi quantitativa di ...

