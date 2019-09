Anticipazioni Un posto al sole al 20 settembre | Anita va in radio da Vittorio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Unal, la longeva soap napoletana ambientata nel quartiere di Posillipo, continuerà con le sue storie anche durante la settimana che va dal 16 al 20. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì su Rai 3, alle 20:45 circa. Nelle puntate della 3^ settimana del mese ci saranno ancora tensioni tra Filippo e Serena enon si arrenderà con. La situazione di Arturo non avrà miglioramenti Marina Giordano sarà sottotono per via della partenza imminente di sua figlia Elena con Alice. A questo si aggiungeranno i problemi con suo padre, Arturo, che la donna cercherà di convincere ad accettare i domiciliari. L'omicidio di Nino Rosato si farà sempre più oscuro e complesso. Fabrizio prenderà una decisione che coinvolgerà anche la Giordano. Nel frattempo Arturo deciderà di non condizionare più in nessun modo la vita di sua figlia. L'imprenditrice troverà conforto in una ...

