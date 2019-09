Serie A | a metà settembre nuovo incontro con Mediapro

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Si terrà a, presumibilmente lunedì 16 o martedì 17, l’trae i vertici della Lega diA (il presidente G​aetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo) originariamente in programma per il 2a Barcellona, ma poi cancellato per problemi legati alla cancellazione di voli per maltempo. Lo riferisce l’AdnKronos. … L'articoloA, acon

Zanna_81 : Dal 2012/13, ultimo anno in cui gli italiani schierati nelle formazioni titolari di Serie A erano più della metà, è… - dimitrivronskij : RT @monkeyvazquezs: fa strano rivedere una serie e sapere che metà di quei personaggi crepano / si fidanzeranno / avranno figli rippissimo - krugerhwgay : yeah well julie plec ha rovinato completamente la serie distruggendo tutti i legami, lo sviluppo dei personaggi etc… -