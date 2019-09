Salvini | io libero | non vivo con la paura di perdere la poltrona

Crisi di governo - Salvini : “Rifarei tutto - chi ha paura del voto non è un uomo libero” : “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto al termine del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di governo. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : sono libero - faccio da bersaglio : 16.24 "sono qua con la grande forza di essere un uomo libero,che vuole dire non avere paura del giudizio degli italiani".Così Salvini ha replicato in Aula a Conte. "Pericoloso,autoritario? Bastava un Saviano di turno per gli insulti. Mi dispiace che mi abbia mal sopportato". "Se qualcuno da settimane pensava a un cambio di alleanza,e ingoiamo il Pd,non aveva che da dirlo".E "non mi vergogno dei simboli religiosi". "sono l'ultimo e umile ...

Centrodestra : ‘Libero’ - da Fi whatsapp anti Salvini : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – Stati di whatsapp contro il ministro dell’Interno targati Forza Italia da persona, uomo o donna non si sa, che sarebbe comunque vicina a Siivio Berlusconi. A lanciare questa mattina l’indiscrezione è ‘Libero’.Un’immagine, scrive il quotidiano, “mostra un cartellone che ritrae la ‘Madonna di Montevergine’, chiamata la protettrice dei ‘femminielli’, ...

Piepoli avverte Salvini : 'In Italia esiste un re e a ottobre Mario Draghi sarà libero' : E' passato ormai più di un anno da quando è stata formata l'atipica maggioranza di Lega e Movimento Cinque Stelle: il governo è rimasto fino ad ora in piedi nonostante rapporti che, in alcune fasi, sono diventati burrascosi, ma non è detto che l'alleanza proseguirà a lungo, soprattutto a giudicare da quelli che sembrano essere gli ultimi sviluppi. In attesa di capire quale sarà davvero il futuro, ci si affida ad ipotesi e congetture. Prospettive ...

Roberto Maroni a Libero : "Perché Matteo Salvini non farà cadere ora il governo. Ma c'è già la data del voto" : Presidente Maroni non giriamoci intorno, secondo lei il governo sta per cadere sull' autonomia? «Beh, stiamo parlando di un tema molto importante sia per i presidenti di Regione che per un governo a trazione leghista... Ragionando nell' ottica della politica che ho conosciuto io, direi che non c' è

Matteo Salvini contro il nigeriano : "Anarchico e potenziale terrorista - Europa e giudici lo lasciano libero" : "Un potenziale terrorista tornato in liberà". Matteo Salvini punta il dito contro Europa e giudici riferendo il caso di un nigeriano anarchico con materiale esplosivo in casa. "Lo scorso 12 luglio - spiega il ministro degli Interni - avevo firmato la sua espulsione dall'Italia, visto che gli investi