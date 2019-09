Moggi sul caso Emre Can | “Mandare avanti Sarri vuol dire creare malcontento nello

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Lucianoè intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera sul mercato della Juve e sull’esclusione diCan dalla lista Champions. “La società deve comunicare al giocatore che non fa parte della lista, l’allenatore poi deve spiegare i motivi. Se è stato promesso qualcosa che non è stato mantenuto non lo so, però quando è stato preso Rabiot qualcuno doveva restare fuori. Purtroppo la causa è che non è voluto andare via nessuno. Ha cercato a tutti i costi di vendere Matuidi e non ci è riuscita. La Juventus ha due squadre e qualcuno deve restare fuori”. Sulle dichiarazioni del calciatore, che ha riferito che la società gli aveva promesso l’inclusione in elenco: “È un controsenso che abbiano mandato, ciò significa iniziare un motivo dispogliatoio. La società doveva prendersi la responsabilità”. Sugli altri esclusi: “Mandzukic ha rifiutato il ...

