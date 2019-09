Manuel Careddu ucciso dal branco con “violenza inaudita” | “Assassini ridevano e cantavano”

Manuel Careddu - i giudici : “Violenza inaudita. Impulso sproporzionato rispetto a bieco movente” : Uccisero un ragazzo per un debito. Un delitto “consumato con violenza inaudita”, “preorganizzato” ed “espressione di un Impulso spropositato rispetto al bieco movente”. C’è anche questa riflessione nelle motivazioni della sentenza con cui il tribunale dei minori di Cagliari ha condannato a 16 anni di carcere i due giovanissimi di un branco di cinque per l’uccisione di Manuel Careddu , il 18enne di Macomer ...

Manuel Careddu - uccisero 18enne per un debito : condannati a un ergastolo - 30 anni e 16 anni con rito abbreviato : Il giudice del tribunale di Oristano ha emesso le condanne nel processo con rito abbreviato per l’omicidio di Manuel Careddu: un ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta, riducendo per gli ultimi due le pene richieste dal pm. I tre giovani l’11 settembre 2018 hanno preso parte al massacro a colpi di badilate del 18enne di Macomer, che pretendeva da loro il pagamento di alcune ...