LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 4 settembre | Angola in vantaggio

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 10.23 COSTA D’AVORIO-POLONIA 26-21: sono decisi e determinati gli “Elefanti”. E’ ancora Abuo ad andare a referto da due. 10.20 Corea-Nigeria e Porto Rico-Tunisia: due match in rampa di lancio. Palla a due per entrambi i match fra dieci minuti esatti. 10.17 COSTA D’AVORIO-POLONIA 24-20: booom! La tripla di Abouo al termine del primo periodo manda in visibilio i sostenitori ivoriani a Pechino. La formazione in maglia arancione va al mini riposo indi quattro lunghezze. 10.14-FILIPPINE 38-34: si chiude con la tripla del -4, messa a segno da Perez, il primo tempo di questa partita. 10.13 COSTA D’AVORIO-POLONIA 17-19: mette il naso avanti la Polonia. Slaughter e Kulig alzano il ritmo, con il secondo che trova il canestro del ...

