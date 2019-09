Giorgio Chiellini sorridente dopo l’operazione | ha davanti sei mesi di stop

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sorriso e muscoli in evidenza. È tutto positivo il ritratto dial ginocchio destro. Il difensore bianconero e capitano della Nazionale è stato sottoposto con successo a un intervento di ricostruzione del legamento crociato lesionato in allenamento la scorsa settimana. Potrà tornare in campo tra circa sei. https://twitter.com//status/1168966724160503808 Per il 35enne giocatore della Juventus questo è già il primo giorno del lavoro di recupero. A operarlo è stato il professor Christian Fink alla clinica Hochrum di Innsbruck insieme al medico sociale delle Juventus Tzouroudis. Durante l’intervento è stato ricostruito il legamento crociato che aveva ceduto il 30 agosto, alla vigilia del big match contro il Napoli a Torino. A quella partita non è però mancato. Ad appena 24 ore dall’infortunio è andato in panchina con le stampelle e ha ...

juventusfc : Intervento al ginocchio perfettamente riuscito per Giorgio @chiellini - Inter : ?? | PRONTA GUARIGIONE Un grande in bocca al lupo a Giorgio @chiellini, ci rivediamo presto in campo per altre grandi sfide! #FCIM - juventusfc : Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del… -