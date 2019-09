Gioia Tauro | a 8 anni | figlio del boss era esperto di droga | sgominata banda di

‘Ndrangheta - 13 arresti nelle cosche di Gioia Tauro : contrasti per controllo del territorio - anche in Valle d’Aosta : Tredici persone arrestate, uno scontro tra cosche della Piana di Gioia Tauro sullo sfondo e il controllo del territorio tanto in Calabria quanto in Valle d’Aosta dove la famiglia mafiosa Facchineri di Cittanova a causa di alcune estorsioni era entrata in contrasto con i Raso di San Giorgio Morgeto da tempo punto di riferimento della ‘Ndrangheta nella regione del nord Italia. Gli arresti (12 in carcere e uno ai domiciliari) sono scattati ...