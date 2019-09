“Get Ready for Brexit” sembra già uno slogan elettorale | ma svela sacrifici indicibili

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma. La campagna mediaticaforinaugurata dal governo britannico a inizio settimana è stata un’anteprima della strategia dei conservatori in vista delle eventuali elezioni, in cui rinnoveranno la promessa di uscire dall’Ue il 31 ottobre a ogni costo. Nelle strade di Londra sono c

GoPSUsports : Get ready to update those avatars, Nittany Nation! Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo,… - gvllavjch : Mo get ready per le tombe visto che ci stai ammazzando - TICLondon : Tra le cose che il governo sta promuovendo sulla #Brexit, c'è un sito web che rimanda ad un questionario per indivi… -