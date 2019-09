Formula 1 | Festa 90 anni Ferrari – Binotto in fiducia | “macchina ok in Belgio | funzionerà

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Mattiafa sognare i tifosi riunitisi in Piazza Duomo a Milano per ladei 90della: il team principal della rossa promette una buona prestazione a Monza Ripetere a Monza quanto accaduto a Spa, è questo il sogno delle oltre 10.000 persone presenti in Piazza Duomo a Milano per ladei 90della. Dalle parole di Mattia, si evince come laabbia tutta l'intenzione di far sognare i propri tifosi nel Gp di casa: "la macchina ha funzionato bene innon c'è motivo perchè non funzioni bene a Monza. Vedremo il tempo, ma il nostro obiettivo è provarci. In una stagione così difficile vedere tanta gente è bellissimo. Non c'è nessun altro pubblico così bello. Spesso si vedono dei tifosi in tribuna, ma sono solo quelli rossi".

