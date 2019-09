FINANZA Gli strumenti di Macron e Merkel per avere l' obbedienza di Conte

La miglior forma d’investimento? La FINANZA cede il passo agli orologi Rolex : Gli investitori guardano con crescente interesse a un settore che si è mostrato tra i più solidi nel corso del tempo. Ne...

Calcio e FINANZA : Juve peggior titolo a Piazza affari - colpa degli esuberi : Inizio settimana difficile per il titolo Juventus a Piazza affari, che ieri ha chiuso a -3,92% come il peggior titolo tra quelli compresi nel principale indice . Anche oggi non è andata meglio per i bianconeri che in un mercato intonato positivamente, cedono circa il 2% a quota 1,49 euro. Dal massimo relativo toccato lo scorso 16 giugno sull’onda delle indiscrezioni su un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, le azioni ...

Calabria - barca incagliata ai Laghi di Sibari : soccorsa dalla FINANZA : Paura in Calabria dove una barca era rimasta incagliata ai Laghi di Sibari. L’equipaggio di una vedetta costiera del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia della guardia di finanza, di stanza presso la Sezione operativa navale di Corigliano Calabro (Cosenza), durante una crociera di servizio ha intercettato una richiesta di soccorso inoltrata da diportisti in difficoltà a bordo di una barca a vela, con motore in avaria, incagliata sugli ...

FINANZA/ Governo e mercati - per gli italiani è pronta la mazzata : I mercati sono in difficoltà e il ribasso sembra dietro l'angolo. E la crisi di Governo non promette niente di buono per gli italiani

FINANZA/ Argentina e Turchia - la strana somiglianza tra due crisi agostane : Si sta parlando molto della crisi Argentina. Il peso si è svalutato molto, come accaduto alla lira turca proprio un anno fa

FINANZA/ Oro - la fine della tregua mette a rischio quello degli italiani : Il Central bank gold agreement non verrà rinnovato. Questo spingerà Bankitalia a vendere le riserve auree, che non saranno più degli italiani

FINANZA E POLITICA/ Il rischio recessione dietro la battaglia delle tasse : Lega e Movimento 5 Stelle appaiono ancora divisi sul da farsi con la manovra d'autunno. Questo rischia di aiutare la recessione

Posta sui social le foto con lo yacht : arriva la FINANZA e glielo sequestra : L'indagine denominata "black spirit" ha portato all'arresto di 23 persone oltre al sequestro di una villa di residenza e tre...

Blitz della FINANZA - quattro arresti per gestione coop accoglienza migranti. Accusa di truffa : Operazione tra Sanremo, Cuneo e Torino, decine di avvisi di garanzia e sequestri per un milione di euro

Mps - assolti l’ex capo area FINANZA Baldassarri e gli altri imputati nel processo alla “banda del 5%” : assolti perché ‘il fatto non sussiste‘: questa la sentenza del tribunale di Siena al termine del processo di primo grado nato dall’inchiesta sulla cosiddetta ‘banda del 5%’ del Monte dei Paschi di Siena. Sul banco degli imputati c’erano Gian Luca Baldassarri, ex capo area Finanza di banca Mps, considerato dall’accusa al vertice del disegno criminoso, e altre 12 persone tra dipendenti della banca, e due gruppi di ...

SPY FINANZA/ Gli indizi dei disastri in arrivo sui mercati : Il mondo viaggia con il pilota automatico, ma c'è il rischio che sui mercati si arrivi a uno schianto da far pagare alle classi medie