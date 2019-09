Con il governo giallo-rosso scende lo spread

Governo Conte bis - oggi il premier al Quirinale : al via tavolo finale sul programma Con Pd - M5S e Leu : È partita stamani a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di Governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito...

Ministri Pd governo Conte bis - ecco i possibili nomi in lizza : Ministri Pd governo Conte bis, ecco i possibili nomi in lizza Questo governo s’ha da fare: Nella votazione di ieri sulla piattaforma Rousseau, il 79,3% dei votanti ha dato l’ok all’alleanza M5S-PD. Quasi tutte le principali figure di riferimento del Movimento hanno chiesto di votare “sì” all’accordo, in primis Beppe Grillo e il premier incaricato Giuseppe Conte. Di Maio, invece, non si è esposto, e ha ...

Quota 100 non ha le ore Contate : ma che cosa può succedere nel 2020 col governo M5s-Pd : Una possibile "manutenzione" non si può escludere, con una riduzione (minima) della platea potenziale nel 2020. Un futuro...

Governo : Casini - ‘alleanza Con Leu imbarazzante’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Mi auguro che non nasca un Governo troppo squilibrato a sinistra. Se il bicolore Pd-M5S si trasforma in un tricolore con Leu, molti di noi saranno in forte imbarazzo”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Pier Ferdinando Casini.L'articolo Governo: Casini, ‘alleanza con Leu imbarazzante’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Che cosa sappiamo del governo Conte-bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto: Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) A meno di imprevisti ormai alquanto improbabili, tra qualche giorno in Italia prenderà il via un nuovo esperimento politico: il Movimento 5 stelle, una delle più influenti forze anti-establishment dell’Europa degli ultimi anni, governerà insieme al Partito democratico, che finora aveva sempre considerato parte di quell’establishment. Il via ...

Piazza Affari svetta in Ue Con il nuovo Governo in rampa. Spread giù a 150 : Milano la migliore in un'Europa positiva nel giorno in cui Conte salirà al Quirinale per la presentazione del nuovo esecutivo. L’economia cinese sostiene gli indici europei e i listini asiatici, insieme al ritiro a Hong Kong della legge sull'estradizione in Cina, alla base delle dure proteste degli ultimi tre mesi. Positiva anche Londra, in attesa del voto sulle elezioni anticipate. A Milano corre Atlantia, acquisti sui bancari

Governo - vertice Conte Con M5S - Pd e LeU : 9.58 Al via a Palazzo Chigi il vertice con le tre forze che sosterranno il futuro Governo per concludere la trattativa sul programma. Subito dopo Conte dorebbe salire al Colle per sciogliere positivamente la riserva. Alla riunione con il presidente del consiglio incaricato, Conte,partecipano i capigruppo del M5S, del Pd e di LeU. Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, presidenti dei deputati e dei senatori pentastellati, Graziano Delrio e ...

Governo M5S-PD : utimi inContri<br> per definire la squadra di governo : È giornata di totoministri, almeno fino a quando Giuseppe Conte non salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e indicare la lista ufficiale della sua nuova squadra di governo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo passaggio, molto probabilmente, avverrà nel pomeriggio, ma nel frattempo proseguono gli incontri del Premier incaricato con i leader del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico e sono ...

Governo M5S-PD - Orlando si chiama fuori : "Non sarebbe una vera disContinuità" : Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando non farà parte dell'esecutivo giallorosso, quello formato dall'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle. È stato lo stesso deputato a renderlo noto via Facebook, spiegando il perché del rifiuto alla proposta che gli è stata avanzata in questi giorni.Il nome di Orlando era stato accostato al Ministero degli Esteri, ma il diretto interessato ha preferito non confermare le voci:Il ...

Governo Conte 2 - ora M5s e Pd hanno una grande opportunità : C’è una grande differenza tra ritorno al passato e ritorno alle origini. Il primo significa spesso aggrapparsi al peggio. Il secondo, invece, vuol dire recuperare la propria identità. E richiede coraggio. Oggi Movimento Cinque Stelle e Pd non sono accomunati soltanto dal timore della Lega. C’è altro che li lega (con la ‘l’ minuscola): l’opportunità di recuperare i propri valori fondanti. Che non sono così diversi ...

Un’agenda di governo : green eConomy per cercare d’uscire dalla recessione : L’autunno dell’economia mondiale comincia con un doppio segno. Quello dei timori d’una nuova recessione globale. E quello, del tutto opposto, carico di fiducia, dell’attenzione crescente ai temi ambientali espressa sia dal mondo economico che dai governi del G7, preoccupati per i roghi che devastano Siberia, Amazzonia ed Africa e il contemporaneo scioglimento dei ghiacciai e ben intenzionati, dunque, a ragionare ...

