Zazie Beetz | chi è la vicina di casa di Joker

Fonte : gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Con uno stile già unico e un sorriso disarmante,ha conquistato il red carpet di Venezia 76. Anzi, sarebbe meglio parlare al plurale, perché l’attrice partecipa alla kermesse cinematografica con due film. Il primo èdi Todd Phillips, in cui lainterpreta unadidi Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), cioè il. La seconda pellicola, presentata in anteprima mondiale a Venezia 76 e fuori concorso, è Seberg di Benedict Andrews, dove l’attrice recita con la protagonista Kristen Stewart. Con il doppio trionfo (con red carpet) a Venezia, certoha di che essere orgogliosa del 2019, che per lei si sta rivelando un anno davvero magico – non per niente, è anche nel cast di Lucy in the Sky con Natalie Portman, che dovrebbe uscire nelle sale statunitensi in ottobre., le foto più ...

raimovie : SEBERG (Fuori Concorso) di Benedict Andrews con Kristen Stewart, Zazie Beetz #Venezia76 #BiennaleCinema2019… - milaniolivera : RT @vogue_italia: Bellissima Zazie Beetz in @MaisonValentino sul #redcarpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tutti i migliori look del f… - vogue_italia : Bellissima Zazie Beetz in @MaisonValentino sul #redcarpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tutti i migliori look… -