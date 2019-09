Rousseau | gli iscritti M5s hanno detto Sì al governo Conte 2 | a favore il 79 | 3% dei

Rousseau - vince il sì al governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : dobbiamo essere orgogliosi. Hanno votato oltre 79mila iscritti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Rousseau - vince il sì al governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : dobbiamo essere orgogliosi. Hanno votato oltre 79mila iscritti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Votazione su Rousseau - gli iscritti M5s hanno deciso : il governo con il Pd si farà : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno votato a favore dell'accordo di governo tra i pentastellati e il Partito Democratico. Sulla piattaforma Rousseau hanno votato 79mila persone (nuovo record per le votazioni sulla piattaforma): favorevole il 79%, contrario il 21%. Con il via libera degli attivisti M5s arriva l'ok al governo Conte bis.Continua a leggere

E' il giorno di Rousseau - gli iscritti al M5s voteranno fino alle 18 | "Giallo" sull'ordine delle preferenze : Urne telematiche aperte dalle 9 alle 18 per gli iscritti al MoVimento: 115.372 persone che devono decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per fare nascere il nuovo governo

Rousseau - il giorno del voto online del M5s : gli iscritti votano sul governo Conte 2. Urne virtuali aperte dalle 9 alle 18 : È il giorno del voto su Rousseau. dalle ore 9 fino alle 18 sulla piattaforma online 115.372 iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a decidere se dare il via o meno al governo con il Pd. Nel corso della giornata di lunedì, a schierarsi a favore del Sì all’esecutivo Conte 2 sono stati vari parlamentari con endorsement pubblici o semi-pubblici. E se in un primo momento il timore era che le tensioni dentro il M5s potessero influenzare il ...

Conte agli attivisti del M5S prima del voto su Rousseau : "Non tenete sogni nel cassetto" : Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un video per aggiornare i suoi seguaci sulla "fase cruciale" che, se affrontata con consapevolezza, può portare alla costruzione di "una società diversa e migliore". L'obiettivo è quello di costruire un sistema economico, culturale e sociale che "ci verranno invidiati da tutto il mondo". In particolare si è soffermato sulle consultazioni dove ha registrato particolari "consonanze tra Pd, ...

Governo - Di Maio agli elettori M5s : “Rousseau? Non c’è voto giusto o sbagliato - ma vostre idee” : “Non ci sono voti giusti o sbagliati, ci sono le vostre idee“. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio,rivolgendosi proprio agli iscritti che domani voteranno se dare o meno il via libera al Governo sostenuto dal Partito democratico e dai 5 stelle. Il ministro del Lavoro ha anche sciolto il nodo dei vicepresidenti del Consiglio, su cui i due gruppi avevano idee differenti. ...

Conte agli elettori del M5S prima del voto su Rousseau : "Non tenete sogni nel cassetto" : Il premier incaricato Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un video per aggiornare i suoi seguaci sulla "fase cruciale" che, se affrontata con consapevolezza, può portare alla costruzione di "una società diversa e migliore". L'obiettivo è quello di costruire un sistema economico, culturale e sociale che "ci verranno invidiati da tutto il mondo". In particolare Conte si è soffermato sulle consultazioni dove ha registrato ...

Giuseppe Conte si appella agli elettori di Rousseau : Un chiaro appello agli iscritti M5S che domani saranno chiamati a votare su Rousseau se dar vita a un governo tra grillini e Partito Democratico: Giuseppe Conte con un video su Facebook parla direttamente ai sostenitori 5 Stelle chiedendo loro, in sostanza, di votare sì al nuovo progetto di Governo con i dem: “Non lasciamo le idee dentro al cassetto, è una opportunità per il Paese che vogliamo. Possiamo riformare ...

Governo - Conte agli elettori del M5s che devono votare su Rousseau : “Non tenere idee nel cassetto. Possiamo cambiare l’Italia” : “A voi elettori che siete chiamati a votare su Rousseau ricordo che il Movimento in modo molto chiaro aveva detto, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza in Parlamento avrebbe realizzato il programma con chi fosse stato disponibile a farlo. Non tenere in un cassetto queste idee e questi sogni per realizzare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte durante una video in diretta su facebook. L'articolo ...

M5s - la scheda del voto su Rousseau : il dettaglio-bomba - qui può saltare tutto davvero : L'inciucio tra M5s e Pd scricchiola, eccome. Non solo per le ultime mosse di Luigi Di Maio, il quale continua ad alzare la posta e, soprattutto, lancia Alessandro Di Battista come ministro per le Politiche europee. Nome indigeribile per l'universo-mondo, quello di Dibba, figurarsi per i democrat. In

Governo - Spadafora (M5s) : “Voto su Rousseau? Confido che gli attivisti ci diano fiducia” : “Confido che gli attivisti ci diano fiducia anche questa volta“. È il commento di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità, intercettato dall’Ansa fuori da Palazzo Chigi in merito al voto previsto per domani sulla piattaforma Rousseau. Il quesito riguarda l’eventuale Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5s e Pd. L'articolo Governo, Spadafora (M5s): “Voto su Rousseau? Confido che gli ...