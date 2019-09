Napoli | ecco la lista Champions | dentro Llorente e Hysaj | out Tonelli

Auriemma svela : “Il Napoli aveva in pugno Diego Costa - ecco perché non é arrivato” : Nel corso della trasmissione ”Si Gonfia la Rete” su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha parlato del mancato arrivo di Diego Costa al Napoli: “De Laurentiis è stato in contatto con alcuni intermediari italiani che avevano proposto Diego Costa in Italia. All’attaccante dell’Atletico Madrid la situazione italiana più gradita era proprio il Napoli: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il Napoli aveva detto sì, lo avrebbe ...

Napoli incompleto – Triplete o terno secco : Che gol che ha fatto Higuain! Lasciamo stare per un attimo la forma imperfetta di Koulibaly. Ma quella finta, in mezzo metro quadrato, è una meraviglia, seguita poi da un tiro di esterno a tutta gamba, fatto d’anticipo, con una potenza tale che per qualche istante non si è capito se il pallone fosse in porta o chissà dove. Io da tifoso “detesto” Higuain, per come ha scelto di comportarsi. Però l’asado argentino nato a Brest, almeno dal punto di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Pepe Reina - il battibecco con De Laurentiis la causa dell’addio al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati della statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno del portiere Pepe Reina, al momento l’estremo difensore si trova al Milan e prova a conquistare il posto da titolare, per adesso è alle spalle di Donnarumma. Carriera sempre da grande protagonista, la prima avventura al Barcellona, l’esordio avviene a 18 anni, ...

Calciomercato Napoli - sfuma definitivamente la pista Icardi : ecco chi è il nuovo attaccante azzurro : Il club del presidente De Laurentiis ha chiuso per l’arrivo di Fernando Llorente, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti Il Napoli ha il suo nuovo attaccante, ma non si tratta di Mauro Icardi. Il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più l’argentino, preferendo virare su un altro obiettivo, che ha il profilo di Fernando Llorente. Lapresse Svincolatosi dal Tottenham al termine della ...

Klopp sul sorteggio : “Ancora il Napoli - sarà emozionante incontrarli di nuovo - ecco il loro punto di forza” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta il sorteggio di Champions League: “Ancora il Napoli! Ormai non so più quante sono le volte che ho giocato contro di loro, ma quello che so ovviamente è che la loro è una squadra molto esperta. Dovrò dare un’occhiata a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini giovani, fresche e cariche, quindi sarà interessante affrontarle”. Il tecnico campione d’Europa sul Napoli : “Un’ottima squadra che ...

Gli arbitri della seconda giornata di serie A : ecco chi dirigerà Juventus-Napoli : Le designazioni arbitrali della seconda giornata di serie A: ecco a chi sarà affidata la direzione di Juventus-Napoli A breve PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Llorente, il fratello-agente è a Napoli! Gazzetta – Koulibaly simbolo di Napoli: rifiutate offerte da capogiro per crescere i figli sotto il Vesuvio Napoli su Icardi, Gazzetta: Offerta sulla scrivania di Marotta, si può sbloccare solo in un ...

Napoli - ecco le fasce Champions : evitata Madrid - pericolo Valencia : Si è completato questa sera il tabellone per le quattro fasce di Champions League, utili per capire meglio quello che potrà essere il sorteggio di domani. Il Napoli di Carlo Ancelotti,...

Stasera gli ultimi play-off Champions. Ecco per ora le fasce (Napoli in seconda) : Ecco le quattro fasce (provvisorie) Champions in vista del sorteggio in programma domani alle 17.50 di domani, al Grimaldi Forum di Montecarlo. Prima Fascia: Juventus, Liverpool, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Zenit e Psg Seconda Fascia: Real Madrid, Napoli, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lione Terza fascia: Inter, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiacos, Valencia, Dinamo ...

Il degrado delle fontane di Napoli - ecco come muore un pezzo di storia : La storia negata, calpestata, ridotta in polvere, riposta in depositi ammuffiti o ricoperta di graffiti e rifiuti. È il triste destino delle fontane monumentali napoletane, un immenso...

Can Yaman travolto dalla folla a Napoli. Ecco chi è il turco che fa impazzire il pubblico italiano : Era già successo con Il Segreto, Una Vita, Cherry Season e alla lista ora possiamo aggiungere Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Soap o telenovela usate come tappabuchi estivi che pian piano hanno conquistato il pubblico di Canale 5. L’ultimo esperimento, discutibile dal punto di vista qualitativo, arriva dalla Turchia dove è stata trasmesso nel 2017 in ventisei episodi, diventati settantotto con formato ridotto sulla rete ammiraglia ...

Napoli - ecco la firma di Lozano : «Benvenuto Hirving» - il tweet di ADL : La firma tanto attesa, ora è arrivata. Hirving Lozano è un nuovo calciatore del Napoli, a confermarlo la firma sul contratto che legherà il messicano - il primo nella storia del...

Napoli - ecco Mr Papeete : «Pronto a fare il sindaco con Salvini» : È il proprietario dell'ormai celeberrimo Papeete Beach di Milano Marittima, ma soprattutto è il neo-eurodeputato della Lega eletto nella circoscrizione Sud, vicinissimo a...

Auriemma : “Campana preferisce il Napoli : secco ‘no’ all’offerta del Real Madrid! I dettagli “ : Auriemma su Campana Calciomercato Napoli – La SSC Napoli continua a guardare il mercato nell’attesa che venga ufficializzato Hirving Lozano. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono i soliti, James Rodriguez, Icardi, Lloente, ma nelle ultime ore alla lista si è aggiunto Leonardo Campana: attaccante classe 2000 di origine ecuadoregna attualmente militante in Ecuador nel Barcellona SC. Il giovane attaccante piace al Napoli e ad altri ...

Calciomercato Napoli News/ Ounas verso la Ligue 1 - ecco chi lo vuole - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie, per l'esterno offensivo si profila la possibilità di un ritorno in prestito nel campionato francese.