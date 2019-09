L' uomo che viveva in una Panda e che Palermo ha tentato | invano | di salvare

Alessandra Ghisleri - il sondaggio che spaventa M5s-Pd : "Solo 1 donna su 5 e 1 uomo su 3 credono nell'asse" : "Solo 1 donna su 5 crede nel nuovo governo Pd-M5s, mentre per gli uomini il rapporto è 1 su 3". Alessandra Paola Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, commenta così un sondaggio realizzato per il premio al femminile Casato Prime Donne, che le verrà conferito il 15 settembre a Montalcino (Siena

Scomparsi a Piacenza - l’uomo è indagato per omicidio volontario e considerato pericoloso : sospese le ricerche da parte dei volontari : L’idea della Procura è che lui abbia ucciso lei, nascosto il corpo e poi sia fuggito. È questa l’ipotesi su cui si muovono i pm che indagano sulla scomparsa di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, un operaio di 45 anni e una sua amica 28enne spariti domenica scorsa nel Piacentino. Sebastiani da sabato è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e dunque è considerato, almeno in astratto, pericoloso, ...

L’uomo del giorno – Ruud Gullit - una carriera tra successi e donne. Berlusconi raccontò : “Il suo era così lungo che una volta…” : Tutti si sono innamorati di Ruud Gullit: dai tifosi del Milan a quelli della Sampdoria, dai tifosi di Feyenoord e Psv a quelli della nazionale olandese. E come poteva essere altrimenti? Una potenza fisica straordinaria, una forte personalità che lo rendeva un trascinatore e un punto di riferimento per i compagni, una tecnica sopraffina. Eppure quell’uomo di un metro e novanta che correva veloce ed era fortissimo fisicamente, era ...

AL BANO E ROMINA POWER/ 'Lui maschilista? No - un uomo raro' - Techetechetè Superstar - : Al BANO e ROMINA POWER, oggi a Techetechetè Superstar l'omaggio ai due cantanti. Le lacrime di lui quando ha rivisto l'ex moglie: il retroscena.

Joaquin Phoenix a Venezia 76 racconta il suo Joker tra Taxi Driver e L’uomo che ride (foto e video) : Un Joaquin Phoenix a Venezia 76 già in odore di Oscar: il suo Joker è da applausi. Il regista Todd Philips (con una carriera nelle commedie tra cui Una notte da leoni e Parto col folle) ha realizzato la sua versione dell’acerrimo nemico di Batman, in un film che convince fin dal primo fotogramma. Anche perché dietro c’è un lavoro dettagliato, costruito mese dopo mese, come sottolinea Philips in conferenza stampa. Fin dall'inizio sapevamo di ...

Dopo 32 anni di fidanzamento - Leo Gullotta ha sposato l'uomo che ama : Dopo 32 anni di vita insieme, qualche mese fa Leo Gullotta si è civilmente unito con il suo compagno di sempre, coronando una lunghissima storia d'amore\\ Dopo 32 anni di fidanzamento, Leo Gullotta si è civilmente unito con il suo compagno di una vita. L'attore ha scelto il programma “Io e Te” per annunciare ufficialmente il matrimonio con l'uomo che ama e ha mostrato con orgoglio la fede al dito. “I diritti sono conquistati e ...

Accadde oggi - 28 agosto 1981 : muore Béla Guttmann - l’incredibile storia dell’uomo che maledisse il Benfica : Nato a Budapest nel 1899, da una famiglia di ballerini ebraici, Béla Guttmann gioca in Ungheria, Austria e Stati Uniti. Da allenatore viaggia molto: Austria, Olanda, Ungheria, Italia (con Padova e Triestina), Argentina, Cipro, Brasile, Uruguay, Svizzera, Grecia e Portogallo. Un personaggio fuori dagli schemi. A Padova non ha una paga. Il contratto prevede solo dei premi vittoria per singola partita. Particolarmente ricca di successi la sua ...

Ricco uomo d’affari di 44 anni si sposa nello stesso giorno con 4 donne - le mogli hanno due 24 anni e due 23 anni le famiglie delle ragazze in cambio ha ricevuto 33 mucche : Un uomo d’affari sudafricano ha deciso di sposare ben quattro mogli. L’uomo di 44 anni ha scelto le sue quattro mogli tutte giovanissime. Due delle donne hanno 24 anni, le altre due 23 anni. L’uomo ha voluto ripagare le famiglie delle ragazze con un particolare regalo, 33 mucche. Il regalo è stato molto apprezzato dai genitori delle neo spose. L’uomo si è fatto accompagnare alla cerimonia da una bellissima limousine bianca e ha voluto ...

L’uomo del giorno - Thiago Motta : la lentezza fatta persona - il numero 10 che l’Italia non voleva : Nato il 28 agosto 1982, Thiago Motta compie oggi 37 anni. Un modo di giocare lento e compassato, odiato dal pubblico che ammira il calcio veloce e dinamico. Eppure il brasiliano, naturalizzato italiano, ha calcato grandi palcoscenici: Barcellona, Atletico Madrid, Genoa, Inter e Psg. on la maglia nerazzurra vince uno scudetto, la Champions League 2010, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Thiago Motta è sempre ...

Piacenza - scomparsi un uomo di 47 anni e una ragazza di 28 : ricerche in corso. Sommozzatori al lavoro nelle vasche di irrigazione : Sono stati visti l’ultima volta domenica 25 agosto. Poi più nulla. Sono in corso da circa 48 ore le ricerche di due persone scomparse, Massimo Sebastiani, operaio di 47 anni ed Elisa Pomarelli, 28 anni, entrambi di Carpaneto, in provincia di Pazienza. Vigili del Fuoco e carabinieri stanno setacciando la zona, anche con l’aiuto di un elicottero, scandagliando grazie al nucleo Sommozzatori dei pompieri anche il fondo di alcuni specchi ...

Polo in maglia uomo - perché è ancora il momento di indossarla : La Polo in maglia al posto della camicia? Una scelta sempre vincente, come spesso vi abbiamo suggerito dalle pagine del nostro giornale e del nostro sito. Perché se è vero che è nella stagione estiva che questo indumento trova la sua massima ragion d'essere, e altresì sì vero che nel passaggio dall'estate all'autunno, dalla spiaggia all'ufficio, la Polo è quel capo che rende il tutto meno ...

Che meraviglia - gli elefanti sanno cose che ancora l'uomo non sa : Sarebbe utile sapere quanta pasta c’è nel piatto soltanto annusandolo? Okay, non sarebbe così utile, ma non lo è soltanto perché ci siamo adattati, e perché attraverso l’evoluzione siamo arrivati ad avere a disposizione le tecnologie che quantificano al posto dei nostri sensi da homo sapiens. Per gl

E' morto l'uomo aggredito da un cinghiale dopo che lo aveva investito : E' morto, dopo quasi un mese di agonia, l'uomo coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto il 28 luglio sulla strada provinciale di Simeri Crichi, nel Catanzarese. Antonio Rocca, 47 anni, si trovava alla guida di una moto quando ha investito un cinghiale che gli ha improvvisamente tagliato la strada. L'animale ha poi infierito sul corpo dell'uomo, causandogli ulteriori traumi. Rocca era stato soccorso e trasportato all'ospedale di ...

The Lion King - l’uomo che allevava i leoni ucciso da uno dei suoi animali (che poi sono stati tutti giustiziati) : The Lion King. Così lo chiamavano, e a ragione. I leoni, Leon van Biljon li amava davvero. Tanto da averne presi tre quando erano cuccioli e da averli allevati. Rambo, Katryn e Nakita erano le star del Mahala View Lion Lodge, vicino a Pretoria, in Sudafrica. Molti i turisti e gli appassionati che soggiornavano al lodge proprio per vedere le splendide bestie, con le quali Leon aveva un rapporto speciale. Per questo risulta difficile capire come ...