Luca Onestini | “La vitiligine? Le cose di cui vergognarsi sono altre”

Fonte : gossipetv

(Di martedì 3 settembre 2019)torna a parlare dellae lancia un messaggio molto importante. Ecco le sue parolenon ne ha fatto mai mistero. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora speaker radiofonico, soffre diha delle chiazze di pelle non pigmentata specialmente sugli arti inferiori. La cosa bella è che lui … L'articolo: “La? Ledi cuialtre” proviene da Gossip e Tv.

luca_onestini : RT @DebAttanasio: Stanotte qualcuno ha manomesso i freni della mia auto e di mio padre, che per poco non ha avuto un incidente. I carabinie… - luca_onestini : Forse Icardi la trova una sistemazione in foto finish ?? xd #Icardi #TikiTaka #Inter - Klolita179 : L’hanno scambiato per Luca Onestini -