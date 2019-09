Con Tnt Village se ne va un pezzo di internet italiano

Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) “Purtroppo su decisione di Di Liberto, non imputabile alla nostra volontà e con estremo rammarico, vi informiamo che il sito e il forum sono chiusi”. Il giorno tanto temuto è infine arrivato: Tnt, la piattaforma di condivisione etica che dal 2004 si batte per il diritto universale alla conoscenza, non è più online. Più o meno. La decisione è arrivata in seguito alla battaglia legale intrapresa da alcuni colossi dell’editoria, – tra i quali figurano Mauri Spagnol, Chiare Lettere, Rai Cinema, Eagle Pictures, Guanda, Garzanti, Longanesi e l’Associazione Italiana Editori – che accusano l’associazione Scambio Etico e il suo responsabile Luigi Di Liberto di aver diffuso illegalmente contenuti protetti da diritto d’autore. Non è la prima volta che Tnte il suo fondatore finiscono nel mirino della giustizia e in oltre 15 anni di attività il sito ha ...

