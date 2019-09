Capcom si esprime su un eventuale Dragon' s Dogma 2

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) Se siete appassionati di RPG, conoscerete sicuramente la saga di's, e saprete quanto un secondo capitolo di questo franchise sarebbe molto apprezzato da parte dei fan.Ebbene, come possiamo vedere,si è espressa in merito ad un possibile's2, dichiarando: "Si tratta sicuramente di un franchise molto importante per noi, ma per il momento non abbiamo null'altro da aggiungere". Queste parole sono state pronunciate da Hideaki Itsuno, una delle menti dietro a Devil May Cry, e naturalmente anche dietro a's.Possiamo dunque fare pace con l'idea, almeno per il momento, di non vedere un secondo capitolo del franchise sugli scaffali dei negozi. Quanto meno, vale la pena ricordare che's: Dark Arisen è disponibile in una versione remaster per PS4 e Nintendo Switch.Leggi altro...

