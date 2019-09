Uomini e Donne Over | Pamela dopo il confronto con Stefano | lo sfogo

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 2 settembre 2019)Barrettala registrazione del Tronotorna ad attaccareVenerdì scorso c’è stata la registrazione di. E in quella circostanza, come tutti i fan sapranno già molto bene, c’è stato il durissimotraBarretta eTorrese. Difatti quest’ultimo, come riportato dalle anticipazioni, si è presentato in studio per annunciare al grande pubblico di essersi messo insieme a Noel Formica. Un annuncio che ha fatto andare su tutte le furie l’ex di quest’ultimo, la quale ha fatto nuove clamorose rivelazioni. Finita qua? Nemmeno per sogno perchèBarretta, poco fa su instagram, è tornata ad attaccare il suo ex, asserendo: “La dignità non la perdo per nessuno…A differenza di qualcun altro che per un po’ di visibilità se l’è messa sotto i piedi fingendo amori e prendendo in giro tutti, ...

