Smart - Una settimana con la EQ Forfour Day 1

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 2 settembre 2019) La protagonista del Diario di Bordo di questa setimana è laEQnell'allestimento Prime Nightsky, uno dei più completi della gamma. Dopo l'uscita di scena delle versioni a benzina, la piccola tedesca ora è ordinabile solo in versione elettrica: l'unico motore disponibile è un sincrono trifase con un picco di potenza di 82 CV e 160 Nm (a libretto, come per tutte le auto a batteria, è segnata la potenza continua di 41 kW, equivalenti a 56 CV): la velocità massima è di 130 km/h, mentre per lo 0-100 km/h servono 12,7 secondi. Ad alimentare la vettura è presente una batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh che garantisce un'autonomia massima di 155 km nel ciclo Nedc: per una ricarica completa (dal 20%) servono dalle 3,5 alle 6 ore a seconda che si utilizzi la wallbox o una presa domestica. Lunga quasi tre metri e mezzo, la cinque porte tedesca può trasportare, come intuibile dal ...

mirkomassarutto : @RudyBandiera @skande @Cemattio @franzrusso @Cla_Gagliardini @fulviogiuliani @ComuneDiFerrara @TurismoFerrara… - TNSalute : Le innovazioni di successo non si improvvisano. Per rendere una città smart servono investimenti in ricerca e svilu… - skidgrohl : @PosteNews siete una vergogna . Un libretto Smart fatto online ancora non attivo dal 15 agosto . Bonifico fatto… -