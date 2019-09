Salvini | l' unico collante del nuovo Governo sarà dare fastidio a Lega

Matteo Salvini : 'Nasce un governo che ha le poltrone come unico collante' : Non esita a denunciare senza mezzi termini la possibile, ma non ancora certa, intesa tra PD e MoVimento Cinque Stelle per la formazione del nuovo governo: per Salvini non è nient'altro che un ribaltone pronto già da tempo. Per il leader della Lega, intervenuto al Senato nel corso di una conferenza stampa, l'unica soluzione democratica è quella di tornare alle urne, per non tradire la volontà popolare. Le parole di Salvini L'esecutivo tra M5S e ...

Silvio Berlusconi - botta d'orgoglio : "No a listone unico di Salvini - Forza Italia ha la sua storia e simbolo" : Orgoglio Forza Italia, no a "listoni" di centrodestra. Silvio Berlusconi non incontrerà oggi Matteo Salvini (il ministro ha detto di essere "impegnato al Viminale sul tema immigrazione") e secondo un retroscena del Giornale avrebbe garantito ai vertici azzurri riuniti a Palazzo Grazioli l'ipotesi di

Crisi di governo - l’unico avversario di Salvini rimasto è Conte : La Crisi di governo si è aperta in uno scenario inaspettato: non è una Crisi tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma tra la Lega e il premier Giuseppe Conte. Nella giornata di ieri Luigi Di Maio e il M5S ostentavano ancora una finta serenità, facevano scrivere alle agenzie di stampa che erano al lavoro come al solito, chiedevano addirittura chiarimenti sulle note di comunicazione della Lega, perché nel pomeriggio ancora non era chiaro se ...

Salvini : ?«Serve shock fiscale. Tagliare tasse e burocrazia è l’unico modo per aiutare le imprese» : « Ci sono tante riforme che servono all'Italia, quella della giustizia o quella fiscale, ad esempio. La riforma fiscale non può essere all’acqua di rose, va fatta bene. Noi...

Tav - Toninelli licenzia l'unico esperto costi-benefici che non era contrario. L'ira di Salvini : "Non ci siamo - basta rinvii" : Il ministero: "Coppola ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate". Il vicepremier attacca: "Toninelli faccia viaggiare gli italiani e non blocchi le opere"