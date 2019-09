Mafia : vedova agente Russo - ‘domani non andrò a commemorazione Dalla Chiesa’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Domani mattina non andrò alla commemorazione che si terrà per ricordare la strage di via Carini in cui vennero uccisi il generale Dalla Chiesa, la giovane moglie e mio marito. Io preferisco ricordare Mimmo con i miei cari, con le persone che lo hanno amato e che ci sono sempre tate vicine…”. Lo ha detto all’Adnkronos Filomena Rizzo, la vedova di Domenico Russo, l’agente di ...