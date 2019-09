Lo chef Marco Bianchi fa coming out : "Sono gay : l'ho detto a mia moglie e a mia figlia" : Lo chef salutista Marco Bianchi ha fatto coming out. Ha scelto le pagine del Corriere della Sera, attraverso un'intervista realizzata da Candida Morvillo, per gridare al mondo: "Sono gay". Le parole usate, per la verità, sono state più tenere. "Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in ...