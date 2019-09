Il colorato Bleeding Edge di Ninja Theory in azione in un video gameplay off-screen

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Anche se questo filmato è off-, ci permette lo stesso di farci un'idea di cosa sia il.Annunciato all'E3 2019,è stato protagonista anche alla Gamescom e lo YouTuber Arekkz era lì a dare un'occhiata alla demo. NelArekkz commenta l'intera partita giocata con Gizmo.L'alfa attualmente in esecuzione è sotto NDA (accordo di non divulg), quindi filmati come questo sono attualmente il modo migliore per vedere come gira il gioco.Leggi altro...