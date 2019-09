Diabete | fossero soltanto i dolci il problema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ridurre o eliminare iè senz’altro una buona idea, ma non basta per mettersi al riparo dal rischio didi tipo 2. “Dottoressa, ho eliminato i, come mai ho la glicemia alta lo stesso?” Domande simili le sente spesso Michela Trevisan, biologa nutrizionista di Mogliano Veneto (Tv). Effettivamente, non sonole torte e le caramelle a fare il danno, ma vari altri cibi dall’aspetto più innocuo. “È un’idea comune che solo lo zucchero alzi la glicemia”, spiega l’esperta. “In realtà c’è una serie di alimenti che, pur non contenendo zuccheri, durante la digestione liberano glucosio”. In questo modo la glicemia si alza e, con il tempo, aumenta la possibilità di contrarre il. Tra questi alimenti ci sono i cereali raffinati, soprattutto le farine, sottolinea la specialista. “Per la loro stessa natura, queste vengono rapidamente aggredite dagli enzimi ...