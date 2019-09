Cinque casi di scabbia riscontrati a bordo della Mare Jonio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Mauro Indelicato Nella scorsa notte altri tre migranti sono stati fatti scendere dalla, dove asoggetti sarebbero affetti di. Intanto l'Ong Mediterranea continua il pressing per far sbarcare il proprio mezzo a Lampedusa Sono adesso in 31 anave, a fronte dei 98 inizialmente recuperati dalla nave dell’Ong Mediterranea Saving Humans. Dopo il trasporto a Lampedusa di 64 tra minori e persone bisognose di cure, nelle scorse ore altri tre sono stati fatti scendere sempre per motivi di salute. Inizia così dunque il quinto giorno inper la, alla quale i ministri di Interno, Difesa ed Infrastrutture venerdì negano l’accesso in acque italiane. Dall’imbarcazione si continua però a fare pressing sia politico che mediatico per sbarcare a Lampedusa. In particolare, si fa riferimento alle condizioni a...

demian_yexil : RT @Struakin: @matteosalvinimi Non ci fanno votare perchè si vota ogni cinque anni, Salvo i casi in cui il PARLAMENTO REGOLARMENTE IN CARIC… - lvoir : RT @Struakin: @matteosalvinimi Non ci fanno votare perchè si vota ogni cinque anni, Salvo i casi in cui il PARLAMENTO REGOLARMENTE IN CARIC… - pbenedettamanca : Quinta notte sulla 'Mare Jonio', a bordo 5 casi di scabbia -