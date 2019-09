Atletica – Cadute le accuse di doping | Christian Coleman autorizzato a prendere parte ai

Fonte : sportfair

(Di lunedì 2 settembre 2019)ha ricevuto l’autorizzazione acipare ai Campionati del Mondo dileggera: il velocista statunitense ha rischiato una sospensione per aver saltato 3 test anticiperà ai Campionati del Mondo dileggera. L’agenzia di antidegli USA ha lasciato cadere lecontro di lui a causa di un tecnicismo. Il velocista statunitense, risultato il più veloce sui 100 metri quest’anno, ha rischiato una sospensione di 2 anni per aver saltato 3 test antiin un periodo di 12 mesi. L’Usada ha dichiarato che dopo aver ricevuto le indicazioni dell’Agenzia mondiale antisu come calcolare la finestra dei 12 mesi, ha archiviato il suo caso. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo– ...