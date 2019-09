Anticipazioni UeD | Giulio Raselli | Giulia pronta a corteggiarlo?

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 2 settembre 2019)Cavaglià medita di tornare a Uomini e Donne per corteggiare? Il like sospetto Poco fa il blog IlVicolodelleNews.it ha notato un gesto social da parte diCavaglià che ha preso un po’ tutti in contropiede, scatenando immediatamente un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha fatto? In pratica il portale di gossip ha scoperto che l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, in queste ultime ore, ha messo un like su instagram a un commento di una fan in cui, oltre a fare i complimenti aper essere diventato tronista, ha anche dichiarato di sperare in un colpo di scena: vederescendere le scale di UeD per andare a corteggiare il bel tronista di origini piemontesi. Un like questo che ha fatto subito pensare che la bella ragazza potrebbe aver preso in considerazione questa ipotesi. Sarà così? Uomini e Donne...

