Aizza il cane contro gli agenti che gli trovano la droga in casa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Giovanni Vasso A Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, i poliziotti scoprono marijuana e strumenti per la coltivazione delle piantine indi un 50enne, ilazzanna uno degliIlattacca i poliziotti che stannollando il suo padrone e azzanna un agente. È successo a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno: finisce in manette un 50enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, stava subendo alcunilli insua, durante i quali i tutori dell’ordine avevano rinvenuto marijuana e tutto l’occorrente per la coltivazione delle piante e la produzione e confezionamento del “raccolto”. A innescare l’intervento dei poliziotti erano stati i dubbi sollevati dal comportamento sospetto di uno scooter nei pressi dell’abitazione del 50enne. Alla vista dell’auto di servizio, infatti, il motorino - su cui viaggiavano due giovani - aveva fatto una rapida ...

giovisalvio : A Cava de' tirreni non solo arrestato, ma aizza pure il cane contro un poliziotto... - GazzettinoDroga : Coltiva marijuana a casa sua e, scoperto, aizza il cane contro la Polizia: arrestato spacciatore a Cava - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Aizza il suo cane contro i poliziotti nel corso dei controlli: arrestato -