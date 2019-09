«The New Pope» tra religione | fondamentalismi e nudo

Fonte : gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2019) Arriva il nuovo Papa a Venezia. È John Malkovich - non a caso in total look bianco - che approda al Lido con Jude Law e tutto il cast di New, capitanato dallo sceneggiatore e regista Paolo Sorrentino. «The New», tutti i temi della seconda stagione Due su nove gli episodi mostrati in anteprima alla 76sima Mostra di Venezia, della stessa forza visiva e irriverenza narrativa della prima stagione. Ma se allora la priorità era mostrare il Vaticano nelle sue molteplici contraddizioni e relazioni interne, nella nuova stagione il focus si sposta verso l'esterno e si affrontano questioni più legate all'attualità. Ad esempio il fondamentalismo, inteso in senso lato: "Non volevamo concentrarci sul fondamentalismo islamico tristemente conosciuto in questi anni, ma mostrare i rischi di tutti iche sono sempre dietro l'angolo", spiega Sorrentino. Dallaal ...

