Maltempo Roma | rami caduti e strade allagate

Maltempo Roma - Raggi : “Rimosso l’acero caduto nel quartiere Appio-Tuscolano” : “E’ stato rimosso l’acero caduto a terra in via Gela, nel quartiere Appio-Tuscolano, per il violento temporale che ieri si e’ abbattuto sulla nostra città. Una pioggia forte accompagnata da raffiche di vento che in pochi minuti ha danneggiato alcuni alberi e creato disagio a pedoni e auto in sosta”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Le squadre del Centro Emergenza Verde del Servizio ...

Maltempo - nubifragio a Roma : allagamenti e alberi in strada : Un violento acquazzone si e’ abbattuto su Roma nel primo pomeriggio, mandando in tilt alcune parti della città. In particolare, i maggiori disagi sono stati segnalati nei quartieri: San Giovanni, Casilino e Grotta Perfetta, tra Roma 70 e L’Annunziatella, dove ci sono stati dei rallentamenti all’altezza della rotatoria per via Madrid a causa di allagamenti. A San Giovanni e’ intervenuta la protezione civile. Mentre, a ...

Maltempo su Roma - nubifragio e disagi in diverse zone : Maltempo su Roma, nubifragio e disagi in diverse zone Alcuni quartieri della Capitale colpiti nel pomeriggio da forti piogge. Si segnalano strade allagate, alberi caduti e numerosi problemi per la circolazione. Non si registrano feriti. Sul Lazio allerta gialla per temporali. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo a Roma : pioggia torrenziale - allagamenti e alberi caduti : Un albero caduto in viale Tor di Quinto e un sottopasso chiuso per allagamento sull’Appia, in via dei Laghi. E’ il primo bilancio del Maltempo che ha colpito Roma questo pomeriggio. In via Appia Nuova per il sottopasso allagato sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano che hanno gestito la viabilità. In Viale Tor di Quinto, all’altezza del civico 119, invece un albero è caduto improvvisamente sulla ...

Maltempo : violento temporale su Roma - strada allagata a Ciampino e rallentamenti sulla A24 : Un violento temporale si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio di oggi. Come si legge sul profilo Twitter di Luce Verde, si invita a prestare la massima attenzione sul tratto urbano della A24, tra il Grande raccordo anulare e la tangenziale est. Segnalati rallentamenti per via del manto stradale bagnato anche sul Gra, fra la Cassia e Casal del Marmo, e sulla via Appia V tra Frattocchie e Via dei Laghi in direzione Roma. Disagi anche a ...

Emilia Romagna : nuovi cantieri da mezzo milione nel Piacentino per il Maltempo dello scorso maggio : Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini annuncia l’apertura di nuovi cantieri, per mezzo milione di euro, in Val Trebbia e Val D’Arda per fronteggiare le conseguenze del maltempo dello scorso maggio. “Subito al lavoro, come promesso, per opere di ripristino e messa in sicurezza di strade e suolo“, afferma Bonaccini nella due giorni di sopralluoghi sull’Appennino Piacentino. “Da inizio ...

Maltempo - al via i risarcimenti per i danni : Toscana e Emilia Romagna in prima fila : Al via i risarcimenti per i danni provocati dal Maltempo che ha interessato diverse regioni nei giorni scorsi. Vento e temporali hanno infatti causato danni e disagi dalla Toscana all’Emilia Romagna, passando per la Lombardia e il Trentino. Tra fine luglio e inizio agosto si sono inoltre verificate diverse violente grandinate. 1.9 milioni di euro alla Toscana Ammontano a 1,9 milioni di euro le risorse messe a disposizione della Regione ...

Maltempo Emilia Romagna : la Regione stanza 300mila euro per le opere più urgenti : La Regione Emilia-Romagna interviene con uno stanziamento immediato per dare le prime risposte ai territori colpiti dal Maltempo tra il 29 luglio e il 4 agosto. Violenti temporali e forti raffiche di vento, da Piacenza a Rimini, in particolare nel ferrarese hanno interessato la Regione. Stamani il sopralluogo compiuto dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, con il sindaco di Mesola (Ferrara), Gianni Michele ...

Maltempo Roma - Ama : “Oltre 50 interventi straordinari nelle ultime 24 ore” : “A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha interessato la Capitale, Ama, su richiesta della Centrale operativa comunale (Coc) e in collaborazione con la Protezione civile e la Polizia di Roma Capitale, ha effettuato solo ieri oltre 50 interventi straordinari mirati per la rimozione dei detriti dal manto stradale“. Lo comunica in una nota Ama. “Le forti precipitazioni – spiega – unite alle raffiche di ...

Maltempo : traffico ferroviario rallentato tra Roma Tiburtina e Orte : Le forti e insistenti perturbazioni atmosferiche che dalla notte hanno interessato il Lazio stanno provocando rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Roma Tiburtina e Orte, linea direttissima, sia in direzione Firenze sia verso Roma. Lo comunica Rfi in una nota. Dalle 15,35 parte del traffico ferroviario programmato in partenza dalla Capitale verso Firenze e viceversa e’ istradato sulla linea convenzionale Roma-Orte, la cosiddetta ...

Maltempo Roma : allagamenti e alberi caduti - voragine in zona Ponte Milvio : allagamenti e alberi caduti, danni e disagi alla viabilità a Roma a causa dell’ondata di Maltempo che da questa notte sta interessando la Capitale: chiuso il sottopasso all’altezza della Stazione Tiburtina sulla Tangenziale Est vecchio tracciato. Chiusa via Mattia Battistini fra Via Lucio II e Via Ennio Bonifazi. A via Flaminia si è aperta una voragine, all’altezza di piazzale di Ponte Milvio, che ha portato alla chiusura del ...

Maltempo Roma - Protezione Civile al lavoro dalla serata di ieri : Maltempo, Protezione Civile di Roma Capitale al lavoro dalla serata di ieri. Alle 10.30 gran parte degli interventi risolti o in via di risoluzione Sono stati 66 gli interventi effettuati dalla Protezione Civile di Roma Capitale per far fronte ai danni causati dal Maltempo di questa notte, che ha colpito tutta la città e in particolare le zone Nord, Nord Ovest, Est e il litorale. Di questi interventi 45 hanno riguardato criticità per ...

Maltempo - tre vittime. Tromba d'aria a Fiumicino uccide una donna in auto Roma - metro A : due stazioni allagate : Maltempo, sale a tre il bilancio delle vittime: una violenta Tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto e una giovane...