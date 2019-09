II Guerra mondiale | Casellati a commemorazione Varsavia | ‘mai più sonno ragione’

II Guerra mondiale - le scuse di Berlino : 11.26 Ottanta anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il presidente tedesco Stenmeier chiede scusa alla Polonia nel corso di una cerimonia a Wielun,la cittadina sulla quale furono sganciate le prime bombe in conflitto. "Chino il capo davanti alle vittime polacche della tirannia tedesca e chiedo perdono"ha detto Stenmeier.Il presidente polacco Duda nel ricordare l'attacco tedesco ha parlato di"un atto di barbarie".Più tardi prevista ...

TERZA Guerra MONDIALE/ 6 imprevisti che fanno tremare la Via della Seta cinese : Il cammino della Via della Seta non è lineare, ma condizionato da molto imprevisti, dagli stretti alle relazioni internazionali e alla crisi economica

TERZA Guerra MONDIALE/ Australia nel mirino della Cina : e Canberra si riarma : Pechino non si ferma: da tempo ha puntato le mani sull'Australia con un tentativo di infiltrazione economica e politica. Le contromisure Australiane

Trovati due ordigni della seconda Guerra mondiale negli scavi di pompieri : si dovrà procedere alla rimozione : Sono stati Trovati questa mattina a Pompei due proiettili della seconda guerra mondiale. Con precisione il ritrovamento è avvenuto nell’area del cantiere di ‘riconfigurazione della scarpata e di restauro dell’Insula dei Casti Amanti‘ (alle spalle dell’area già indagata in passato). Lo rende noto la direzione del Parco archeologico di Pompei chiarendo che “il rinvenimento degli ordigni e’ avvenuto questa ...

Sub scomparsi a Isola delle Femmine - la storia del relitto Loreto affondato durante la Seconda Guerra mondiale : Il mercantile venne colpito da un sottomarino inglese nell'ottobre del 1942: a bordo soprattutto progionieri indiani dell'esercito britannico catturati in Libia, di cui si impose il sacrificio per nascondere l'attività di controllo delle comunicazioni tedesche attraverso Ultra....

Un artista di Ubisoft ha immaginato una Seconda Guerra mondiale in cui l'URSS ha cancellato le leggi di spazio e tempo : Ben Nicholas è un artista 3D che lavora con Ubisoft Montreal ed ha collaborato anche nella creazione di design per Adidas. La sua arte è prevalentemente specializzata in scenari sci-fi, navicelle e tutto ciò che ha a che fare con la fantascienza.Il suo ultimo progetto personale di chiama KOM-44 e si basa su un futuro distopico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nei suoi dipinti, la Guerra è terminata con un bombardamento da parte ...

Warsaw : l'RPG tattico ambientato durante la Seconda Guerra mondiale ha una data di uscita : Il publisher indie Gaming Company e lo sviluppatore Pixelated Milk hanno annunciato che Warsaw, un gioco di ruolo tattico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale durante la rivolta di Varsavia del 1944, arriverà il 2 ottobre su PC via Steam.Inoltre, Warsaw è stato approvato dall'USK tedesco (German Entertainment Software-Regulation Body) da 16 anni in su nel suo processo di screening obbligatorio.Questo rende Warsaw il primo videogioco polacco ...

Trentino - esplode ordigno della Prima Guerra mondiale : feriti a 3 mila metri due escursionisti spagnoli : Dramma durante la discesa dal ghiacciaio Presena: il proiettile era in una cavità forse 'liberata' dallo scioglimento delle nevi perenni. Uno dei feriti ha riportato ferite gravi

Trovano una bomba della Prima Guerra mondiale a 3mila metri : feriti 2 escursionisti : Uno dei due escursionisti avrebbe tentato di estrarre l'ordigno parzialmente coperto dalla neve. La bomba però è esplosa. L'incidente è avvenuto a circa 3mila metri di quota, a cima Presena, in provincia di Trento.Continua a leggere

L'ultima Guerra mondiale? Un grande balzo (hi-tech) : Matteo Sacchi Dal nucleare ai carri, dai missili fino alle jeep: così le armi ci hanno portato nel nostro futuro C'è una definizione di conflitto militare fornita da Carl von Clausewitz (1780-1831) che è diventata molto celebre: «La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi». Soprattutto per quanto riguarda i conflitti moderni si potrebbe parafrasarla così: «La guerra non è che la continuazione dell'evoluzione ...

TERZA Guerra MONDIALE/ La Russia prepara la risposta al test missilistico Usa : Nei giorni scorsi gli Usa hanno effettuato un test missilistico che rischia di avere conseguenze importanti e non pacifiche

TERZA Guerra MONDIALE/ Usa-Russia - scontro nell'Artico - con un terzo incomodo - : Le grandi potenze si sfidano nell'Artico: Usa e Russia soprattutto, ma anche la Cina è in competizione di Washington. Un ennesimo fronte

Ordigno bellico della II Guerra mondiale ritrovato in spiaggia nell’Agrigentino : Un Ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto tra la sabbia, a pochi centimetri di profondità, a Lido Fiori, località balneare di Menfi, in provincia di Agrigento. Dai primi accertamenti sembra trattarsi di una mina anticarro tedesca. La zona è stata transennata e interdetta nell’attesa dell’arrivo degli artificieri. L'articolo Ordigno bellico della II Guerra Mondiale ritrovato in spiaggia ...

Russia : rimossa dal Cremlino una bomba inesplosa della II Guerra mondiale [FOTO] : Le autorità russe hanno rimosso dal Cremlino, nel cuore di Mosca, una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. Lo riportano i media di stato russi. L’ordigno era stato scoperto durante degli scavi archeologici. La bomba risaliva alla Battaglia di Mosca del 1941-42, quando le forze della Germania nazista bombardarono pesantemente la città. La battaglia si risolse in una vittoria cruciale per l’Unione Sovietica e portò ad una ...