De Lellis | vendetta per i tradimenti del Dama | consolle in acqua e capi in brandelli

La vendetta di Giulia De Lellis dopo il tradimento di Damante : 'Playstation distrutta' : Emergono nuovi dettagli e soprattutto nuovi stralci dal libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto da Giulia De Lellis dove, per la prima volta, l'autrice racconta come si è sentita e come ha reagito nel momento in cui ha scoperto che il suo fidanzato Andrea Damante l'aveva tradita. Un libro molto atteso dalle tantissime 'bimbe' di Giulia, le quali sono in attesa di scoprire tutta la verità su quel fantomatico momento. E intanto Giulia, sui ...