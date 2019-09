Clamoroso in casa Atalanta | Martin Skrtel rescinde il contratto! Simon Kjaer il possibile

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019)il contratto con l’senza aver giocato nemmeno un minuto: il sostituto potrebbe essereQuello che è accaduto innelle ultime ore ha del, difensore firmato nelle ultime settimane per essere il rinforzo ‘da Champions’, grazie alla sua grande esperienza internazionale e alle sue indubbie qualità, ha rescisso il contratto che lo legava ai nerazzurri. I motivi non sono stati resi noti, ma probabilmente l’ex Liverpool non sembra essersi ambientato al meglio nella sua nuova avventura in Serie A. Una defezione importante per l’che si ritrova con gli stessi difensori dell’anno scorso (Toloi, Palomino, Masiello e Djimsiti) da schierare in una difesa a 3 in 3 competizioni. Ibanez sembrava destinato a partire, ma l’addio dipotrebbe fermare la sua ...

